"Covid, lockdown totale subito dopo Natale". La convinzione del professor Andrea Crisanti a Piazza Pulita | Video

Clicca qui per vedere il video dell'intervista ad Andrea Crisanti.

"Io penso che in questo momento si cerchi di scavallare il Natale per poi fare un lockdown totale". Dichiarazioni da brividi quelle rilasciate dal microbiologo Andrea Crisanti durante la trasmissione Piazza Pulita su La7. Diretta la domanda del conduttore Corrado Formigli: "Lei in una intervista a Radio Capital ha detto che non scommette un euro che alla fine il governo non farà un lockdown generale nazionale. Perché?". Crisanti risponde con altrettanta schiettezza: "E' nell'ordine delle cose. Con queste misure i casi non diminuiranno. Il vaccino non verrà distribuito in numeri tali che abbia un impatto nei prossimi mesi, quindi io penso che in questo momento si cerchi di scavallare il Natale per poi fare il lockdown totale dopo. A meno che non attraversiamo una settimana con mille morti al giorno allora in quel caso la spinta sociale interverrà sugli interessi economici". Clicca qui per vedere il video dell'intervista ad Andrea Crisanti.

