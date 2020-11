Covid, Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia: ordinanza delle Regioni su passeggiate e negozi

12 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, arriva la stretta in tre regioni "gialle". A darla sono i presidenti delle Regioni. Negozi chiusi la domenica in Emilia-Romagna, stop alle passeggiate nei centri storici in Veneto, negozi riservati agli anziani durante le prime ore del giorno in Friuli-Venezia Giulia: sono queste alcune delle ordinanze che i governatori delle tre Regioni, pur ancora posizionate in fascia "gialla", hanno appena emanato. L'obiettivo dichiarato è quello di contenere i contagi da coronavirus per non transitare tra le Regioni "arancioni" e subire maggiori limitazioni. Per quanto riguarda il Veneto, da domani venerdì 13 novembre al 3 dicembre, non sarà consentito passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città e nelle aree affollate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.