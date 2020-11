Coronavirus, il Natale degli italiani secondo il sottosegretario Zampa: "Non ci sarà allentamento delle misure"

11 novembre 2020 a

Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7, stasera mercoledì 11 novembre 2020, ha parlato dello scenario che attende gli italiani a Natale. C'è poco da stare allegri, se si pensa a un ritorno al passato, ma l'offensiva contro il Covid è la priorità.

"Non credo che ci possano essere allenamenti delle misure per Natale: dovremo anzi prevedere molto probabilmente una limitazione delle persone riunite a non oltre il primo grado di parentela. Credo che sarà un Natale ben diverso da quello che abbiamo conosciuto", è questa l'indicazione del governo a meno di un mese dalle feste.

