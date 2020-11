Coronavirus, la strage dei medici: salgono a 188 i morti in Italia

11 novembre 2020 a

Sono 188 i morti a causa del Coronavirus in Italia. "Esprimo la piena solidarietà, mia e della Fnomceo, a tutti i medici italiani, costretti in questo momento difficile, insieme agli altri professionisti della salute, a reggere sulle loro spalle il Servizio sanitario nazionale, dice il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, nel giorno in cui salgono appunto a 188 i colleghi morti a causa del Covid. Le ultime due vittime sono due medici di famiglia: Domenico Pacilio, di Napoli, e Giorgio Drago, storico medico per 40 anni del ’Quartiere Cristo' di Alessandria dove, dopo la pensione, continuava la sua attività come libero professionista.

E proprio durante una visita domiciliare a uno dei suoi pazienti avrebbe contratto il virus. I camici bianchi italiani scontano "carenze e inefficienze, organizzative e di sistema, dovute alle politiche degli anni passati, che consideravano la sanità come terreno di risparmio e non come risorsa su cui investire", sottolinea Anelli.

