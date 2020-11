Crollo ponte di Genova, arrestato Castellucci ex amministratore delegato di Autostrade. Misure cautelari anche contro cinque dirigenti

11 novembre 2020 a

Indagine sul crollo del ponte Morandi, i militari delle Fiamme Gialle nella Capitale hanno arrestato Giovanni Castellucci, amministratore delegato della società fino al gennaio del 2019. Un arresto eccellente.

L'ordinanza di carcerazione è stata firmata dal Tribunale di Genova, su richiesta della Procura che a quanto pare, secondo repubblica.it, contesta all'ex numero uno di Aspi il reato di inquinamento probatorio. In sostanza Castellucci, primo degli indagati per il crollo e la strage di 43 persone avvenuta il 14 agosto 2018, ancora due anni dopo avrebbe tenuto rapporti molto stretti ed anche "professionali" con gli attuali dirigenti della concessionaria, tentando di depistare le indagini dei pm Massimo Terrile e Walter Cotugno".

Le misure cautelari (al momento in esecuzione) coinvolgono anche altri cinque dirigenti di Autostrade, tutti indagati sia sul filone principale (il crollo) che su quello secondario dei pannelli fonoassorbenti.

