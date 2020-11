Covid, Silvio Berlusconi pensava di morire: "Temevo di non farcela. Una delle più sofferte esperienze della mia vita" | Video

10 novembre 2020 a

Silvio Berlusconi ha avuto paura di morire a causa del Covid. Lo ha detto lo stesso leader di Forza Italia in un collegamento telefonico con la trasmissione DiMartedì, condotta da Giovanni Floris su La7. "I primi tre giorni sono stati i più difficili, non credevo di farcela - ha detto Berlusconi - Sto molto meglio, i postumi se ne stanno andando. Devo dire che il Coronavirus è stata una delle più sofferte esperienze della mia vita, ecco perché mi sento vicino a tutti gli italiani che sono stati toccati profondamente da questa tremenda malattia". Berlusconi ha aggiunto che "il virus è una minaccia insidiosa, molto grave. Ho sempre condannato comportamenti imprudenti. Da mesi avevo messo in guardia sulla seconda ondata, purtroppo i comportanti irresponsabili di una minoranza nel corso dell'estate, ha arrecato danni alla grande maggioranza degli italiani che invece si è comportata con rigore e saggezza". Clicca qui per il video della intervista di Silvio Berlusconi.

