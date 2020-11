Vaccino Covid, durissime critiche ai no vax. Il professore Franco Locatelli: "Cultura da troppo tempo carente"

10 novembre 2020 a

a

a

I vaccini anti Covid che verranno autorizzati e distribuiti saranno sicuri. Non ci sono dubbi. Lo dichiara Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della sanità, rispondendo a una domanda di Lilli Gruber durante la puntata di Otto e Mezzo (10 novembre). Ma il professore non si limita e approfitta per criticare in maniera netta i no vax spiegando che bisognerà lavorare sulla cultura della vaccinazione "per troppo tempo carente" nel nostro Paese. Una vera e propria stoccata come quelle che ha tirato poco dopo il giornalista Massimo Giannini ai negazionisti durante DiMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris: "Vadano a farsi un giro nelle terapie intensive, poi vedremo cosa sosterranno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.