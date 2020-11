Covid, Lilli Gruber: "Lockdown in tutta Italia dal 16 novembre?". La secca risposta del presidente del Consiglio superiore della sanità

10 novembre 2020 a

"Professore è vero che vi state preparando per un lockdown nazionale e ci sarebbe già la data, cioè il 16 novembre?". E' la domanda con cui Lilli Gruber accoglie Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della sanità, a Otto e mezzo. Ma quella che incassa la conduttrice è una secca smentita: "Non è affatto vero". Anzi, Locatelli spiega che il Comitato e il governo stanno lavorando con l'obiettivo contrario, cioè "evitare un lockdown nazionale che avrebbe complesse conseguenze sociali ed economiche". Ma Gruber non molla e chiede se è possibile escluderlo anche davanti a numeri come quello di oggi (10 novembre) sui decessi, 580. Ma Locatelli si smarca della polemica: numeri mesti, una ferita dolorosa.

