Covid, 35.098 nuovi casi e 580 morti. Quasi un milione di contagiati da inizio pandemia

Il Ministero della Sanità - oggi martedì 10 novembre - ha reso noto il bollettino sui nuovi casi di Covid in Italia: sono 35.098 nelle ultime ventiquattro ore con 217.758 tamponi effettuati.I morti sono 580. Cresce il numero di infetti costretti al ricovero in terapia intensiva: +122 (2.971 in totale). Sono quasi mille i ricoverati in più (28.633 complessivi). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza in Italia sale così a 995.463 (17.740.196 tamponi) mentre le vittime a 42.330. Sono 17.734 i pazienti dimessi o guariti nelle ultime ore, per un totale di 363.023 da inizio pandermia. In questo momento l’indice di positività è pari 16,1, inferiore rispetto a ieri (era pari al 17,1)

