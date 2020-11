E' morto Renzo Gattegna, per dieci anni è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

10 novembre 2020 a

a

a

E' morto Renzo Gattegna. A darne l'annuncio è stato il portale dell'ebraismo italiano, Moked. Avvocato civilista, nato a Roma nel 1939, era stato dal 2006 al 2016 il presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. "Una scomparsa che lascia un vuoto immenso in tutto l’ebraismo e in tutta la società italiana" si legge su Moked. "Durante le sue tre esperienze al vertice dell’Unione, Gattegna ha intensamente lavorato per fare del mondo ebraico un attore di primo piano della vita nazionale attraverso iniziative volte a favorire il dialogo, l’incontro, il confronto delle idee". Ancora: "Un confronto sempre a testa alta, con la piena consapevolezza dell’immensa eredità di oltre duemila anni di storia e radici. Leadership salda, disponibilità all’ascolto, valorizzazione del pluralismo, capacità di incidere sui grandi temi del dibattito pubblico. Questi sono stati i dieci anni di Gattegna, figura dall’immenso valore umano oltre che eccellente diplomatico e mediatore tra posizioni diverse".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.