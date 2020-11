Covid, zona rossa possibile per Napoli e Caserta. Il resto della Campania nell'area arancione. Atteso l'annuncio

10 novembre 2020 a

Dopo Umbria, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Liguria, anche la Campania è destinata a cambiare colore nell'ambito dell'emergenza Covid. A vedere, cioè, elevate le restrizioni per cercare di rallentare la diffusione del virus. E' certo il passaggio dalla fascia gialla a quella arancione per tutta la regione, ma non si esclude che le province di Napoli e Caserta possano essere inserite in area rossa. I contatti tra il ministro della salute, Roberto Speranza, e il governatore della regione, Vincenzo De Luca, sono continui e l'annuncio ormai è atteso. Il ministro può decidere su tutto il territorio regionale, ma per una scelta diversa tra province è necessario che ufficialmente provveda De Luca. Intanto appello dei medici di famiglia: "La Campania diventi subito zona rossa".

