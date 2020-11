Covid, nuove speranze: "Vaccini ad acido nucleico opportunità della pandemia". Annuncio di Richeldi (Cts) ad Agorà

L'esperto nel programma di Rai3

Oggi martedì 10 novembre, ad Agorà questa mattina su Rai3, Luca Richeldi, direttore di pneumologia del Policlinico Gemelli e membro del Cts, ha affrontato la prospettiva del vaccino all'acido nucleico ampliando l'utilizzo ad altre malattie infettive.

Il virologo Giorgio Palù invita alla calma: "Dobbiamo capire bene gli effetti collaterali e la durata"

"Da questa pandemia - ha affermato l'esperto in diretta televisiva in collegamento - è anche possibile che vengano fuori delle opportunità che prima non avevamo, come i vaccini ad acido nucleico, che potrebbero aprire possibilità nella battaglia anche ad altre malattie infettive", ha affermato nel corso della trasmissione. Un annuncio nel seguito programma tv che ha animato subito il dibattito fra telespettatore ed esperti.

