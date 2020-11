Vaccino Covid, il virologo Giorgio Palù invita alla calma: "Dobbiamo capire bene gli effetti collaterali e la durata"

10 novembre 2020 a

"Il vaccino? Occorre essere molto cauti". Lo ha detto il professore Giorgio Palù, virologo italiano di fama mondiale, intervistato a L'aria che tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino. Sul vaccino della Pfzier ha detto che quello sull'efficacia "è stato l'annuncio di una industria farmaceutica, non è un lavoro che ha superato il vaglio della comunità scientifica. E' la prima volta che va in clinica un vaccino del genere e occorre valutare bene gli effetti collaterali indesiderati. Sono passati meno di dieci mesi".

Vaccino, annuncio Pfizer: "Efficace nel 90% dei casi". Forse entro novembre l'autorizzazione negli Usa

Ancora: "non ci saranno le dosi per tutti, va conseravato a meno ottanta gradi. Ma bisognerà capire quali sono gli effetti collaterali e quanto dura l'immunità". Clicca qui per ascoltare le dichiarazioni del professore Giorgio Palù.

