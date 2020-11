Covid, niente pranzi di famiglia e cenoni a Natale e Capodanno. L'appello del viceministro Pierpaolo Sileri

10 novembre 2020 a

Natale e Capodanno senza pranzi familiari e cenoni. E' l'appello del viceministro alla salute Pierpaolo Sileri, fatto attraverso Rainews 24, per cercare di far comprendere agli italiani quanto grave sia la situazione Covid 19. "Anche a Natale - ha spiegato - dovranno essere ridotti ed evitati i contatti interumani, si tratterà di usare le stesse raccomandazioni di oggi e andranno evitati i pranzi familiari. Ovvio che se non dovesse ridursi la curva dei contagi si tratterà di avere un'Italia tutta rossa ed è quello che dobbiamo scongiurare". Sileri spera in un "appiattimento della curva, se non sarà così serviranno misure più diffuse e non andrei oltre il 15-20 novembre".

