Covid, morto il difensore dei bambini, il presidente di Unicef Italia: Francesco Samengo. Aveva 81 anni

Il Covid 19 ha ucciso un altro personaggio molto noto. A Roma è morto Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia. E' stato lo stesso Unicef ad annunciarlo con una nota: "Con profonda tristezza Unicef Italia saluta l’amato presidente Francesco Samengo che si è spento ieri sera (9 novembre, ndr) a Roma dopo una dura battaglia contro il virus Covid 19. E' stato per tutti una guida sicura, un esempio di abnegazione e instancabile costanza, uno sprone a dare sempre il meglio di noi nel perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo". Samengo era nato a Cassano Jonio, in provincia di Cosenza, aveva 81 anni,

