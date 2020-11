Covid, l'Istituto superiore sanità: "Ospedali vicini alle soglie critiche in tutte le regioni. I cittadini stiano a casa il più possibile"

10 novembre 2020 a

"Forti criticità dei servizi territoriali della sanità" che implicano "il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni". E' quanto si legge nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità relativo al periodo che va dal 26 ottobre all'1 novembre. "Si conferma che è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari. E' fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile".

