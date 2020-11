Covid, ecco il modulo autocertificazione per la zona arancione e quando serve. Scarica il documento

09 novembre 2020 a

a

a

Per i residenti delle regioni che passano dall'area gialla a quella arancione, diventa molto importante il modulo per l'autocertificazione, necessario per gli spostamenti da comune a comune, da regione a regione e che in caso di richiesta da parte delle forze dell'ordine va esibito insieme ad un documento di identità. L'autocertificazione è necessaria per gli spostamenti autorizzati dal decreto: comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute, altre ragioni di urgenza e di necessità, scuola per le lezioni che restano attive in presenza. Clicca qui sotto per scaricare il modello per l'autocertificazione.

Le regioni che entrano in area arancione sono Umbria, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Liguria. La decisione è stata presa lunedì 9 novembre, l'ordinanza entrerà in vigore da mercoledì 11 novembre e lo resterà per i successivi 14 giorni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.