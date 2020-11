Roma, uomo investito e ucciso da un'auto pirata a Ostia. E' caccia al conducente

09 novembre 2020 a

E' stato investito e ucciso da un'auto pirata. E' accaduto a Ostia, intorno alle ore 18.30 di oggi, 9 novembre. L'uomo è stato travolto dalla vettura in piazza Regina Pacis. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare l'uomo, ma non c'è stato niente da fare. L'automobilista che ha travolto la vittima si è allontanato senza prestare alcun soccorso. Sono subito scattate le ricerche. Un mezzo che sembra essere quello dell'investimento è stato individuato in una via non distante dal luogo dell'incidente. Le forze dell'ordine hanno inviato le indagini per cercare di risalire al conducente del mezzo.

