Vaccino anti Covid, l'entusiasmo di Anthony Fauci: "Risultati straordinari". Negli Stati Uniti costerà 20 dollari a dose

"Semplicemente straordinari", così Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, definisce i risultati della terza fase di sperimentazione sugli uomini del vaccino che sta producendo la Pfizer in collaborazione con la tedesca Biontech. Fauci puntualizza che non molti si aspettavano un risultato del genere e che avrà un impatto importante nella lotta al Covid 19. Nei mesi scorsi aveva detto che sarebbe stato felice di un vaccino efficace al 60%. Altri scienziati, invece, avevano parlato di una possibile efficacia al livello dei vaccini antinfluenzali, cioè intorno al 50%. Abc News riporta alcune dichiarazioni di Albert Bourla, ceo di Pfizer, secondo cui il vaccino "si è dimostrato molto efficace, in modo schiacciante. E' stata una grande notizia anche per me". Inoltre sulla sicurezza Bourla sottolinea che l'azienda si sente tranquilla. Secondo i dati pubblicati dalla società, su 44mila persone a cui è stato iniettato il vaccino, soltanto 94 hanno poi contratto il Covid 19. Come previsto dai parametri, ad una parte dei pazienti era stato somministrato il vaccino, ad un'altra una iniezione di placebo. I volontari saranno monitorati per due mesi, poi riceveranno la seconda dose. Se il vaccino sarà autorizzato, avrà un costo di circa 20 dollari a dose.

