Stasera in tv 9 novembre, su Rai 5 il film Ti ricordi di me? con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo | La trama

Stasera in tv, 9 novembre, su Rai 5 è in programma il film dal titolo Ti ricordi di me?. Inizio alle ore 22.15 per la pellicola che vede alla regia Rolando Ravello. Gli interpreti principali sono Edoardo Leo e Ambra Angiolini. La trama. Beatrice è una maestra elementare che deve fare i conti con la narcolessia. Roberto un cleptomane, aspirante scrittore di favole improbabili. Si conoscono per caso sotto al portone della loro psicologa. Il film nasce dall'omonima opera teatrale di Massimiliano Bruno. Edoardo Leo è stato candidato nel 2014 al Nastro d'Argento come miglior attore protagonista. Nel cast anche Paolo Calabresi, Susy Laude e Pia Engleberth.

