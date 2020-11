Covid, Sileri a Tagadà: "Aumentano le regioni con più restrizioni. Dovremo convivere con questa situazione per 6-8 mesi"

09 novembre 2020 a

"Chi non ha fatto i suoi compiti farebbe bene a farli". Lo ha detto il viceministro Pierpaolo Sileri durante il programma Tagadà su La7, condotto da Tiziana Panella, riferendosi al comportamento delle regioni. Sileri ha spiegato che le attuali misure Covid dovranno essere la base per la convivenza con il virus per i prossimi mesi. "Cosa prevedo per l'Italia? - ha detto Sileri - Un incremento delle zone con maggiori restrizioni". Il viceministro spera che poi, tra quindici giorni circa, per alcuni territori ci sia un processo inverso. Rischio lockdown totale? Sileri è chiaro: "Dovrei avere già oggi i dati che ci saranno tra 15 giorni per rispondere. Andremo avanti così per sei-otto mesi". Secondo le notizie che continuano a rimbalzare da Roma le regioni che rischiano di finire in un'area con le restrizioni maggiori di quelle attuali sono Umbria, Campania, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Liguria. Dovrebbero salvarsi Lazio e Marche.

