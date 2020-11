Vaccino anti Covid, annuncio Pfizer: "Efficace nel 90% dei casi". Forse entro novembre l'autorizzazione negli Usa

09 novembre 2020 a

Nell'emergenza Covid finalmente arriva una buona notizia: il vaccino di Pfizer sarebbe efficace nel 90% dei casi. Il dato è stato annunciato dal presidente, Albert Bourla, arriva al termine della sperimentazione sugli uomini ed è considerato superiore a tutte le attese. Il vaccino è stato lavorato dalla Big Pharma americana Pfizer insieme all'azienda biotech tedesca BioNTech. Si tratta del primo progetto che diffonde i dati conclusivi di trial comunque ancora in corso. L'azienda si è già mossa per ottenere l'autorizzazione urgente e secondo le previsioni negli Stati Uniti potrebbe arrivare entro il mese di novembre. Nelle prime due fasi erano state misurate le produzioni di anticorpi nei volontari. La terza fase, più lunga e complessa, è invece servita per calcolare l'efficacia.

