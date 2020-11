Covid e scuola, mascherina obbligatoria anche al banco per tutti. Ecco quando va cambiata e quando può essere abbassata | Scarica la circolare

09 novembre 2020 a

A scuola la mascherina ora è obbligatoria dalla primaria anche al banco. Dovrà essere indossata sempre e da chiunque sia presente nei locali scolastici, anche quando gli alunni sono seduti. Indipendentemente dalle condizioni di distanza. Sono esentati soltanto i bambini con un'età inferiore ai sei anni oppure i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. E' quanto si legge in una circolare del capo dipartimento del ministero dell'Istruzione, Marco Bruschi. Ma non è tutto: "Nelle sezioni della scuola primaria a tempo pieno e della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture" inviate alle scuole. (Clicca qui sotto per scaricare la circolare del ministero dell'Istruzione).

Sono autorizzate anche quelle che vengono definite le mascherine di comunità e cioè "monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso". E' possibile abbassare la mascherina per bere, per la merenda o quando si studia l'uso di strumenti a fiato.

