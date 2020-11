Covid, anche Toscana ed Emilia Romagna potrebbero diventare aree arancioni

09 novembre 2020 a

Non solo Umbria, Abruzzo, Liguria e Campania. Le restrizioni potrebbero aumentare anche in Toscana ed Emilia Romagna che passerebbero dalla fascia gialla a quella arancione. E' Repubblica ad avanzare l'ipotesi che trova attendibile conferma anche negli ambienti della nuova giunta regionale della Toscana: "E' probabile che la regione passerà dall'area gialla a quella arancione", si sostiene. L'aumento dei contagi in tutto il Paese, ma soprattutto le difficoltà che sta incontrando il sistema sanitario, potrebbero dunque modificare il livello di emergenza in ben sei delle regioni italiane. Tra l'altro non si esclude nemmeno che qualcuna di esse possa passare direttamente dal giallo al rosso. La decisione dovrebbe arrivare oggi, 9 novembre.

