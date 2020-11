Covid: Umbria, Campania, Liguria e Abruzzo verso ulteriori restrizioni. Rischio nuove zone rosse

09 novembre 2020 a

Nell'emergenza Covid nelle prossime ore l'Umbria, la Liguria, l'Abruzzo e la Campania potrebbero cambiare colore, essere cioè spostate in una fascia a maggiore rischio vedendo aumentare in maniera notevole le restrizioni, come previsto dall'ultimo Dpcm per cercare di contenere la pandemia. Lo scrive il Corriere della Sera secondo cui il verdetto potrebbe esserci oggi, dopo che all'Istituto superiore di sanità saranno confluiti tutti i dati e il ministro della salute, Roberto Speranza, avrà parlato con i governatori. Non è addirittura escluso che alcuni regioni potrebbero passare direttamente dalla fascia gialla a quella rossa, considerata la grave situazione e le difficoltà delle strutture sanitarie.

