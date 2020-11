Non è l'Arena, il presunto santone Christian Del Vecchio e la deputata Patrizia Marrocco: lei l'ha conosciuto durante un'apparizione. L'intervista | Video

09 novembre 2020 a

A Non è l'Arena la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, non si sottrae all'intervista sul presunto santone, Christian Del Vecchio. Prima Massimo Giletti svela che la donna della foto con Del Vecchio e Adua Del Vesco è proprio Marrocco, poi manda in onda l'intervista. Per prima cosa la deputata spiega che è stata lei a far rimuovere la foto dal profilo social di Adua Del Vesco: "Non ero stata avvisata e lo sanno tutti che il mio profilo Instagram è privato". Poi parla del presunto santone: "L'ho conosciuto anni fa. Era un ragazzo che stava studiando per diventare prete". L'ha visto per la prima volta quando era con monsignor Gemma e padre Amorth in un contesto in cui lui aveva avuto una delle presunte apparizioni della Vergine. "Non so se era una apparizione, io non ho visto niente, sono cose che non riguardano me, ma lui". La deputata sa anche del famoso olio delle mani del santone, che secondo alcuni sarebbe miracoloso: "Sì, avevo sentito parlare di questo suo olio e dei batuffoli". Ma Marrocco dichiara che non venivano venduti: "Non c'era assolutamente scambio di soldi. Io non l'ho mai visto". E non conosce persone guarite: "Non me ne ha mai parlato". La parlamentare dice di essere rimasta in rapporti con Del Vecchio: "Io non ho conosciuto un santone, ma un ragazzo che stava semplicemente studiando per diventare un parroco". Il video dell'intervista alla parlamentare Patrizia Marrocco.

