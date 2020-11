Non è l'Arena, i ristoratori in marcia per andare a protestare a Roma: "Il governo mantenga le promesse" | Video

08 novembre 2020 a

Un gruppo di ristoratori è in marcia per raggiungere Roma dove darà vita ad una dura manifestazione di protesta per le decisioni prese dal governo sulle restrizioni e per chiedere all'esecutivo guidato da Giuseppe Conte di mantenere le promesse sugli aiuti alle aziende. Se ne è occupato Non è l'Arena, con un servizio da Bolsena, in provincia di Viterbo dove sono gli imprenditori in marcia. "Siamo considerati gli inessenziali dallo Stato, ma di inessenziale ci sono solo le istituzioni italiane", ha detto il portavoce Pasquale Naccari. Clicca qui per vedere il servizio andato in onda durante la trasmissione di Massimo Giletti.

