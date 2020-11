Storie Italiane, neonato morto in ospedale: la mamma attende la salma da quasi un mese

06 novembre 2020 a

a

a

Ha atteso per 18 giorni che la salma del figlio, un maschietto di 3,750 kg nato lo scorso 18 settembre e purtroppo morto in circostanze da chiarire il 17 ottobre, le venisse consegnata e, alla fine, distrutta dal dolore e consumata dall'attesa, la donna, una extracomunitaria di 40 anni, si è rivolta all'avvocato e ha denunciato la sua storia alla Procura di Napoli che ha disposto il sequestro della salma. Lo racconta la donna a Storie italiane su Rai1 che, dopo la tragedia affrontata senza il marito - rimasto bloccato nel suo paese di origine, in San Salvador, a causa della pandemia - non ha avuto più notizie del figlio, malgrado i reiterati solleciti. "Voglio solo il corpicino di mio figlio per fare almeno il funerale" ha detto tra le lacrime la mamma in tv.

Neonato morto in ospedale. Il dramma della madre “non ho avuto il corpicino di mio figlio e non so cosa gli sia successo”#storieitaliane @eleonoradaniele pic.twitter.com/jI51zs2QiR — Storie Italiane (@storie_italiane) November 6, 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.