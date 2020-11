Pisa, maxi incendio in superstrada: brucia camion cisterna. "Tenete le finestre chiuse"

Rogo sulla Fi-Pi-Li all'altezza di San Miniato, appello del sindaco ai cittadini

Grosso incendio questa mattina venerdì 6 novembre 2020 in superstrada in Toscana. A San Miniato in provincia di Pisa, Fi-Pi-Li chiusa in entrambi i sensi di marcia. A bruciare è un camion cisterna con all'interno combustibile a causa di un incidente stradale tra le uscite di San Miniato e Ponte a Elsa. L'incidente è nelle vicinanze di un distributore di benzina. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia stradale.

Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli fa raccomandazioni ai cittadini come riporta Il Tirreno. "Vi prego - dice il primo cittadino - di non imboccare la strada fra gli svincoli di San Miniato basso e Empoli ovest, in entrambe le direzioni. Inoltre in considerazione del fumo denso che si sta alzando vi invito a tenere le finestre chiuse, nelle zone La Scala, San Miniato basso, Ponte a Elsa, Isola e Roffia".

