Covid, il virus mutato nei visoni: infezione trasmessa all'uomo. In Danimarca saranno abbattuti 15 milioni di animali

Emergenza Covid, ancora una notizia allarmante, purtroppo. Stavolta arriva dalla Danimarca dove sette sindaci hanno annunciato la chiusura dei ristoranti della zona settentrionale e incoraggiato tutti gli abitanti a sottoporsi al test. Le autorità hanno scoperto una mutazione del virus in dodici residenti che sono stati infettati dai visoni. I comuni diventeranno zona rossa e i confini saranno chiusi, come è stato annunciato all'emittenteo TV2. Birgit Hansen, sindaco della città portuale di Frederikshavn, ha affermato che solo le persone con situazioni critiche possono attraversare i confini municipali. Gli abitanti della regione, che ha numerosi allevamenti di visoni, saranno invitati a lavorare da casa. Le restrizioni dureranno quattro settimane. Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha dichiarato che tutti i 15 milioni di visoni degli allevamenti danesi saranno abbattuti per ridurre al minimo il rischio che ritrasmettano il Coronavirus agli esseri umani.

