Gigi Proietti, al funerale l'ultimo applauso al mattatore: a Roma il saluto di tanti cittadini in Piazza del Popolo

I funerali di Gigi Proietti. Dopo la cerimonia laica al Globe Theatre, quella religiosa nella Chiesa degli artisti di piazza del Popolo, a Roma. Tra le persone presenti il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; l'ad Rai, Fabrizio Salini; il presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito. Assente la sindaca Virginia Raggi perché in isolamento domiciliare per Covid 19. Aveva mandato un video messaggio al Globe.

Nella chiesa, tra le corone di fiori, anche quella dell'Arma dei carabinieri, presente con un picchetto d'onore, in segno di simpatia e riconoscenza per l'attore che aveva interpretato, tra gli altri il ruolo del maresciallo Rocca. Terminata la cerimonia, il feretro ha lasciato la chiesa accompagnato da un lungo applauso. In Piazza del Popolo si era radunato uno gruppo di cittadini intervenuti, nonostante le misure anti Covid, per dare l'ultimo saluto all'attore.

