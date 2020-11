Roma, colto da infarto in chiesa: salvato da un carabiniere e da una donna

05 novembre 2020 a

Una donna e un carabiniere hanno salvato a Roma un uomo di 73 anni colto da infarto. E' accaduto all'interno della basilica di San Giovanni in Laterano. E' stata la moglie a chiamare le forze dell'ordine per chiedere aiuto. Arrivati sul posto i militari hanno trovato l'uomo privo di sensi. Era stato parzialmente soccorso da una donna che aveva applicato un defibrillatore fornito da personale della gendarmeria vaticana. Dopo il primo impulso il carabiniere ha notato una lieve ripresa ed ha iniziato ad effettuare il massaggio cardiaco. La moglie del 73enne usando un boccaglio per la ventilazione ha favorito la respirazione. Il 118 ha poi trasportato l'uomo all'ospedale San Giovanni Addolorata dove è ricoverato.

