Gigi Proietti, le lacrime di Enrica Bonaccorti: "E' surreale che non ci sia più"

05 novembre 2020 a

a

a

Lacrime di Enrica Bonaccorti a Mattino 5, su Canale 5, ricordando la figura di Gigi Proietti. Commozione nel giorno dell'addio a quello che è stato un vero e proprio mattatore del teatro e del cinama italiano e che se ne è andato nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

"E' surreale che Gigi non ci sia pià", ha dichiarato Bonaccorti in tv, visibilmente commossa. A Roma è giornata di lutto cittadino. Il feretro è stato portato sul palco del Globe Theatre (di cui per anni l'artista è stato il direttore) ed accolto da un lunghissimo applauso. Presenti la moglie e le due figlie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.