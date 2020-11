Covid, la dura verità di Ippolito (Cts): "Virus per tutto il 2021. Immunità di gregge? Ancora sappiamo poco"

05 novembre 2020 a

Il Covid tormenterà la nostra vita almeno per tutto il 2021. Sono parole dure quelle di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico. Una verità pronunciata come suo stile, in maniera diretta, in una intervista concessa al Corriere della Sera. "Le misure messe in campo sono le uniche armi che abbiamo - ha detto - Ma vanno applicate bene e serve la collaborazione di tutti".

Dopo aver parlato delle restrizioni e del perché sono state prese tali decisioni, si è soffermato proprio sul futuro spiegando che il virologo americano Anthony Fauci ha già detto che dovremo fare i conti con la pandemia per almeno tutto il 2021. "Io sono d’accordo. Primi vaccini e cure più efficaci di quelle attuali, soprattutto gli anticorpi monoclonali, potrebbero essere disponibili tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Poi bisognerà distribuirli e renderli accessibili a tutta la popolazione mondiale. Un compito organizzativo e logistico che non può essere realizzato in poche settimane". E sull'immunità di gregge ha spiegato che ancora sappiamo poco del Covid: "Tende a non mutare e potrebbe essere positivo nell’ottica di un vaccino, ma 10 mesi sono troppo pochi per escludere che possano prendere piede in futuro mutazioni significative. Sull’immunità vale lo stesso discorso. A oggi i casi di reinfezione sono pochi, eppure non possiamo escludere che l’immunità acquisita dopo l’infezione possa esaurirsi dopo qualche mese".

