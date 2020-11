Covid, Virginia Raggi positiva. La sindaca di Roma: "Sto bene, lavorerò da casa"

04 novembre 2020 a

La sindaca di Roma Virginia Raggi positiva al Covid-19. E' stata lei a dare la notizia sul suo profilo Facebook. "Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo", ha scritto sui social. Era in auto isolamento dal pomeriggio del 4 novembre, dopo che era entrata in contatto con una persona che poi era risultata positiva. Come da protocollo è stato eseguito il tampone che in serata ha rivelato che anche la prima cittadina ha contratto il video. Per ora sta bene, come ha ammesso lei stessa nel post. "Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre", assicura.

