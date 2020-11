Conte:, Dpcm: "Lombardia, Calabria, Piemonte e Valle d'Aosta zone rosse. Puglia e Sicilia arancione, tutte le altre gialle"

04 novembre 2020 a

a

a

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa stasera 4 novembre poco prima delle 20.30 a palazzo Chigi sul nuovo dpcm in vigore da venerdì.

"La situazione appare particolarmente critica, il virus in Italia come in tutta Europa sta circolando forte" ha detto il premier. "Dobbiamo necessariamente intervenire per rallentare la circolazione del virus", ha aggiunto il capo dell’esecutivo, "oggi, a differenza della prima ondata, disponiamo di un piano di monitoraggio della curva ben articolato, con 21 indicatori.

Poco fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha adottato l’ordinanza che individua tre zone - gialla, arancione, rossa - ciascuna - ha detto - con proprie misure restrittive.

Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta sono state individuate come zone rosse, Puglia e Sicilia arancione e tutte le altre gialle".

Nell’area gialla, con criticità moderata, ci sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Province autonome di Trento e Bolzano. In queste zone sarà vietato circolare dalle 22 alle 5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.