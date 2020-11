Dpcm Covid, serve l'autocertificazione per spostarsi durante il coprifuoco e nelle zone rosse. Scarica il modulo

04 novembre 2020 a

Emergenza Covid: con il nuovo Dpcm, torna anche il modulo di autocertificazione che è necessario per effettuare, in caso di esigenza, gli spostamenti limitati dal decreto. Non c'è ancora un modello nuovo e quindi per ora è considerato valido quello emesso dal ministero dell'Interno ad ottobre.

Il documento deve essere consegnato al momento di un eventuale controllo. L'autocertificazione è necessaria per spostarsi dopo il coprifuoco che scatta alle ore 22 (a partire da giovedì 5 novembre). Ma il documento serve anche per entrare ed uscire nelle regioni della zona rossa. Cosa che può accadere solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e per "altri motivi ammessi dalle vigenti normative". Clicca il Pdf sopra per scaricare il modulo per l'autocertificazione.

