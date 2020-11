Chi l'ha visto?, si è ucciso lanciandosi nel Tevere. La polizia chiede aiuto per identificare l'uomo

04 novembre 2020 a

Si è gettato nel Tevere dal Ponte Testaccio lo scorso 10 ottobre, intorno alle ore 23.20. Il corpo è stato recuperato all'altezza del Lungotevere San Paolo. Ma dell'uomo ancora si non conosce l'identità. E' Chi l'ha visto?, sollecitato dalla Polizia, a chiedere aiuto per cercare di dargli un nome. Età apparente 65 anni, un metro 74, ovviamente non aveva documenti e le impronte digitali non hanno permesso di identificarlo. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, oltre alla sua foto, diffonde anche quella dell'orologio Festina che aveva al polso. Indossava scarpe numero 40, un giubbotto nero Sport Day33, una polo grigia Pierre Cardin, pantaloni avana, cintura El Charro, mocassini neri marca Ecco. Sul corpo nessun tatuaggio, né cicatrici o altri segni particolari. Chi ha informazioni per identificarlo è invitato a contattare la trasmissione. Clicca qui per vedere la foto dell'uomo.

