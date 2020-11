Covid, il ministro della salute Roberto Speranza: "Test antigenici fondamentali. I medici li eseguiranno in piena sicurezza"

04 novembre 2020 a

Test antigenici fondamentali nella strategia per cercare di arginare la diffusione del Covid. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time alla Camera dei deputati. Speranza ha spiegato che "l'esecuzione dei test antigenici diventerà un pezzo fondamentale della nostra strategia affidata ai medici di medicina generale: questo dovrà avvenire in piena sicurezza, con tutti quei dispositivi di protezione che assicureranno questo impegno". Speranza ha anche fatto il punto anche sulla app Immuni: "Al primo novembre risultano al Ministero della Salute 9.623.822 download, è un dato in crescita significativo soprattutto nelle ultime settimane. Io penso che dovremmo tutti spingere perché questo numero cresca ancora di più e contribuisca a combattere il contagio".

