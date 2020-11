Nuovo Dpcm Covid, ecco il decreto da scaricare: le disposizioni a cui debbono attenersi gli italiani

04 novembre 2020 a

Pubblicato il nuovo Dpcm sulle misure stabilite dal governo per cercare di contenere la diffusione del Covid. Il premier Giuseppe Conte e il ministro della salute, Roberto Speranza, hanno firmato il documento nella serata del 3 novembre. La pubblicazione è avvenuta oggi, mercoledì 4. E' un fascicolo di 25 pagine che in 14 articoli riassume le decisioni dell'esecutivo.

Dalle diverse restrizioni per le aree con scenari di massima gravità, agli obblighi per le scuole; dall'attività sportiva a quella produttiva; dallo spostamento da un territorio all'altro, ai mezzi di trasporto pubblico. Complessivamente 25 pagine che riassumono i nuovi comportamenti a cui sono tenuti gli italiani. Clicca nel Pdf sopra per scaricare il Dpcm.

