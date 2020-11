Roma, ex della Banda della Magliana a capo di un'organizzazione per il traffico di droga: venti arresti

04 novembre 2020 a

A Roma smantellata una banda che gestiva il traffico di droga. A capo del sodalizio c'era un soggetto già noto alle forze dell'ordine per il suo passato nella Banda della Magliana. Gli uomini del comando provinciale della Guardia di finanza stanno eseguendo proprio in queste ore, 4 novembre, le ordinanze di custodia cautelare in carcere che sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale nei confronti di ben venti persone per traffico di sostanze stupefacenti. Gli specialisti del Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno smantellato il sodalizio che era dedito alla compravendita di notevoli quantità di droga.

