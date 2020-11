Dpcm Covid, Conte ha firmato. Annuncio di Mentana durante la diretta sulle elezioni Usa. Coprifuoco alle 22, spostamenti vietati nelle zone rosse

04 novembre 2020 a

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle restrizioni per cercare di contenere la seconda ondata Covid. Lo ha annunciato Enrico Mentana durante la diretta televisiva su La7 dedicata alle elezioni presidenziali americane. Mentana ha abbandonato l'argomento principale per dare la notizia. Ha spiegato, inoltre, che l'impianto del decreto non cambia rispetto alla bozza discussa per tutta la giornata di martedì 3 novembre.

Nuovo Dpcm, la bozza: ecco le misure fino al 3 dicembre. Coprifuoco dalle 22 alle 5

Confermato, quindi, che le regioni saranno divise in tre aree: restrizioni più severe nei territori dove la situazione è considerata più grave in base a 21 parametri. Nel Dpcm l'unica variazione rispetto alla bozza riguarderebbe le parruccherie che resterebbero aperte anche nei territori inseriti nella fascia con le maggiori restrizioni. Coprifuoco dalle 22. Nelle “zone rosse” spostamenti vietati.

