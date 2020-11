Covid, rischio cicatrici su cuore e muscoli anche per chi si ammala in forma lieve. A Di Martedì la spiegazione della virologa Ilaria Capua | Video

03 novembre 2020 a

"Nella maggioranza dei casi, il Covid non provoca sintomi. Nel 10-15% sintomi che possono diventare gravi. Nel 5% la situazione diventa molto grave e può portare alla morte". Lo ha detto la virologa Ilaria Capua durante la puntata di Di Martedì, condotta da Giovanni Floris su La7.

Ma Capua ha sottolineato soprattutto un ulteriore aspetto inquietante del virus: "Anche persone che si ammalano in forma lieve o non sviluppano una forma clinica, possono avere strascichi, conseguenze a lungo termine. Il Covid ad esempio può lasciare cicatrici sul cuore oppure sui muscoli".

