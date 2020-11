Halloween, il video delle Iene con le feste vietate nei locali di Milano e Napoli al grido di "Fanc**o Covid"

03 novembre 2020 a

Balli di gruppo, baldoria, feste vietate nei locali, assembramenti non consentiti per le strade. E' quello che Le Iene hanno documentato in questi giorni e che definiscono un "folle Halloween" che ha toccato alcune città d'Italia.

Nelle ore in cui si valuta di istituire una zona rossa estesa a tutta Milano e provincia, in un locale del centro sono iniziati balli di gruppo al grido "Fanc**o Covid".

Invece a Napoli - riferisce sempre la redazione della trasmissione che va in onda stasera martedì 3 novembre 2020 su Italia1 - è stata improvvisata una discoteca con tantissimi giovani, poche mascherine e il rischio concreto di contagiarsi.

