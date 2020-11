Lockdown Covid, cinque le regioni a rischio. Conte convoca vertice con i governatori per il nuovo Dpcm (ore 15.30)

03 novembre 2020 a

Sono cinque le regioni italiane che rischiano i provvedimenti restrittivi più severi per cercare di arginare la diffusione del Covid. Quelle con la situazione peggiore sono Lombardia e Piemonte, per il quale si ipotizza un lockdown praticamente totale. Ma nel gruppo dei territori con i parametri più allarmanti sono inserite anche la Liguria, la Calabria e la Puglia. Il governo guidato da Giuseppe Conte ha convocato d'urgenza tutte le regioni per il vertice che dovrebbe essere decisivo per il varo del nuovo Dpcm. La riunione è prevista per le ore 15.30. Secondo la sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, il tentativo è quello di "non paralizzare l'intero Paese".

