Milano, assalto alla banca: i rapinatori sono scappati attraverso le fogne. Caccia all'uomo

03 novembre 2020 a

Sono fuggiti attraverso le fogne i banditi che avevano assaltato una banca di Milano questa mattina, martedì 3 novembre. Secondo le prime notizie che erano state diffuse, avevano preso in ostaggio alcune persone all'interno dell'agenzia del Credit Agricole di via Stoppani, angolo con Piazza d'Ascoli. La polizia è intervenuta prontamente e ha circondato l'edificio. Intorno alle 10, però, gli uomini delle forze dell'ordine si sono resi conto che i banditi si erano già dileguati. Sono scappati grazie al sistema fognario. Immediatamente sono scattate le indagini per ricostruire nei dettagli quanto è accaduto ed è in corso una intensa caccia all'uomo nelle strade del centro di Milano. Non ci sono feriti.

