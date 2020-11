Assalto a una banca di Milano. Dipendenti in ostaggio dei banditi all'interno dell'edificio circondato dalla polizia

03 novembre 2020 a

Banditi all'assalto di una banca al centro di Milano. La rapina è in corso e ci sarebbero dipendenti in ostaggio all'interno dell'edificio. La banda è entrata in una agenzia dell'Istituto Crédit Agricole di piazza Ascoli, in zona Città Studi. Le forze dell'ordine sono subito intervenute, hanno circondato la filiale, interdetto gli accessi all'area. I rapinatori sono asserragliati all'interno dei locali dell'istituto. Tutto è avvenuto poco dopo l'orario di apertura e quindi non è ancora chiaro se ci siano anche dei clienti in ostaggio, oltre ai dipendenti. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Una decina di auto delle forze dell'ordine sul posto. (Notizia in aggiornamento).

