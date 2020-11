Truffa in nome del Covid, rubati a un anziano 4mila euro e oggetti preziosi. I carabinieri: "Non fate entrare nessuno"

02 novembre 2020 a

a

a

Non si fermano le truffe in nome del Covid. Persone senza cuore continuano a beffare gli anziani, spacciandosi per medici o infermieri, quando il loro obiettivo invece è soltanto quello di spillare soldi. L'ultimo caso è avvenuto a Lecco. I truffatori si sono finti addetti alle cure di un parente dell'uomo. Prima sono riusciti ad entrare a casa dell'anziano e poi a farsi consegnare quattromila euro e alcuni oggetti preziosi, convincendo la vittima che erano necessari per i farmaci anti Covid. I carabinieri rinnovano l'appello, rivolto soprattutto alle persone anziane: non far entrare alcuno in casa e non consegnare soldi né oggetti di valori. Qualche giorno fa un'anziana era riuscita a far arrestare una truffatrice di 19 anni. (Sopra foto di archivio).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.