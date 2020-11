Dpcm Covid, Conte in aula: "Regioni divise in tre aree in base al rischio". Limiti per la mobilità. Coprifuoco e più didattica a distanza

Centri commerciali chiusi nei festivi

Il premier Giuseppe Conte intervenendo alla Camera dei Deputati, ha descritto per sommi capi come dovrebbe essere il Dpcm che sarà firmato nelle prossime ore con l'obiettivo di cercare di contenere il Covid. Il presidente del consiglio ha annunciato che il Paese sarà diviso in tre aree in cui le restrizioni saranno diverse, con misure crescenti. Sarà il ministro della Salute, Roberto Speranza, a decidere in quali aree saranno inserite le varie regioni, in base al coefficiente di rischio stabilito secondo diversi parametri scientifici. In base all'andamento dell'epidemia le regioni potranno essere spostate da un'area all'altra. Conte ha annunciato anche quelle che saranno le scelte per l'intero territorio nazionale: centri commerciali chiusi nei festivi; chiusura di tutte le sale scommesse e del gioco e di tutti i musei; diminuzione al 50% dei passeggeri ammessi a bordo dei mezzi di trasporto pubblico; divieto di spostamento da e per le regioni più a rischio (a meno di giustificate motivazioni). Conte ha annunciato anche un limite della circolazione serale, quindi il probabile coprifuoco a partire dalle ore 21. Infine ulteriore incremento della didattica a distanza.

