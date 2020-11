Dpcm, ipotesi scuola: a casa superiori, seconda e terza media. In aula elementari e prima media, tutti con la mascherina

01 novembre 2020 a

a

a

Nel nuovo Dpcm per cercare di contenere la diffusione del Covid, il governo starebbe lavorando a ulteriori restrizioni anche in relazione alla scuola. Si apprende da fonti della maggioranza. L'ipotesi è quella di ridurre ulteriormente le lezioni in presenza nelle regioni con maggiore rischio di contagio. In aula andrebbero soltanto gli alunni delle scuole elementari e gli studenti che frequentano la prima media, ma con la prescrizione di indossare sempre le mascherine e rispettare in maniera rigorosa le distanze. Didattica a distanza, invece, non solo per tutti coloro che frequentano gli istituti superiori, ma anche per i ragazzi delle seconde e terze medie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.